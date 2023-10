Thomas Helmer im Exklusiv-Interview über Tuchel und den FC Bayern: "Thomas wusste, worauf er sich einlässt"

Beim FC Bayern gab es zuletzt Irritationen. Vereinspatriarch Uli Hoeneß äußerte Kritik an Thomas Tuchel. Die öffentlich vorgetragenen Forderungen des Trainers nach neuem Personal ("Kader zu dünn") missfallen Hoeneß. "Wenn Sie jedes Wochenende sehen, was wir auf der Bank sitzen haben – nur Nationalspieler – dann haben wir keinen dünnen Kader", sagte der Ehrenpräsident gegenüber RTL. Zudem lasse man mit derartigen Aussagen sein "eigenes Team schlecht aussehen." Thomas Helmer glaubt nicht, dass Tuchel sich nun Sorgen um seinen Job machen muss. Das erklärt der Ex-Nationalspieler (68 Länderspiele) im Interview mit Fussballeuropa.com. Herr Helmer, zwischen Thomas Tuchel und Uli Hoeneß kriselte es in den letzten Tagen beim FC Bayern erheblich. Hintergrund sind unbedachte Äußerungen von beiden Seiten. Werden sich beide wieder versöhnen?

Wurde mit Nagelsmann fair umgegangen? "Ich glaube, dass da noch ein paar andere Sachen gewesen sein müssen. Über Nacht einen Trainer freizustellen, der noch in allen drei Wettbewerben gut da steht, halte ich für diskutabel und schwierig." Ist Nagelsmann der Richtige für die Deutsche Nationalmannschaft? Die letzten Jahre waren sehr schwierig für das DFB-Team. "Auch davon bin ich überzeugt. Man muss ihm nur ein bisschen Zeit geben. Er hat in jungen Jahren sehr viel erreicht. Ich denke, dass er aus der Vergangenheit gelernt hat. Auch er hat sicherlich nicht immer alles richtig gemacht."

War es die richtige Entscheidung von Nagelsmann, Mats Hummels zurückzuholen? Wird er der Abwehr wieder mehr Stabilität bringen?



"Wer Mats kennt, weiß, dass er jede Mannschaft bereichert. Allein von seiner Mentalität und seinem Charakter. Er ist natürlich nicht mehr der Jüngste. Ich weiß, was es heißt, wenn man als Altes Eisen bezeichnet wird. Von seiner Erfahrung können jedoch viele profitieren. Ich kann die Entscheidung von Nagelsmann nachvollziehen."

Kann Bayer Leverkusen mit Xabi Alonso den Bayern in der Liga gefährlich werden?



"Absolut. Ich habe das Spiel der Bayern gegen Leverkusen live gesehen. Sie haben sehr gut eingekauft und sind auf allen Positionen gut besetzt. Sie spielen zudem attraktiven Fußball. Von dem Trainer Alonso bin ich beeindruckt. Er ist ein großes Plus für Bayer Leverkusen. Wenn sie das Klischee von Vizekusen ablegen können, ist ihnen alles zuzutrauen. Sogar die deutsche Meisterschaft."

Welche Rolle trauen Sie Ihrem anderen Ex-Klub Borussia Dortmund dieses Jahr in der Bundesliga und der Champions League zu?

"Ich fiebere natürlich auch immer mit dem BVB mit, da ich lange in dem Verein gespielt habe. Ich hoffe, dass sie das schlimme Bundesliga-Finale der letzten Saison schnell verdaut haben. Wenn sich die Mannschaft wieder zusammen findet, können sie wieder oben mitspielen. In der Champions League wird es gar nicht einfach. Die Gruppe mit dem AC Mailand, Newcastle und Paris hat es in sich. Man kann für Dortmund nur hoffen, dass die anderen sich die Punkte gegenseitig wegnehmen. Das wird ein hartes Stück Arbeit."

Warum haben Sie nie selbst als Trainer gearbeitet? Fehlt Ihnen das tägliche Arbeiten auf dem Rasen nicht?

"Nein, gar nicht. Das Erste, was ich nach der Karierre gesagt habe, ist, dass ich niemals als Trainer arbeiten werde. Und mal ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass die 25 Spieler einer Mannschaft immer auf mich hören würden."

Aber Sie leiten hier im Robinson Camyuva jeden Tag ein Fußball-Camp!

"Ja, das stimmt. Jedoch ist das für mich eine reine Spaßgeschichte. Das hier hat mehr was von Rasenkicken vor der Abendparty. Schließlich sind wir hier alle im Urlaub!"

Sie sind mit 58 Jahren immer noch sehr trainiert. Viele junge Männer und Fußballer hier im Hotel beneiden Sie um Ihre Fitness. Wie machen Sie das?

"Da weißt Du mehr als ich! Nun ja, ich tue eigentlich gar nicht so viel dafür. Ich versuche, ein wenig in Bewegung zu bleiben und mich vernünftig zu ernähren. Allerdings habe ich keinen Personal Trainer und keinen Ernährungsberater. Ich esse dreimal am Tag ausführlich, was mir eben so schmeckt oder am Büffet gut aussieht. Auch ein Kuchen am Nachmittag muss sein. Ohne geht es nicht! Aber ich verzichte auf Alkohol."

Interview: Philipp Göthel

