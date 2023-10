Thomas Helmer schwärmt von Xabi Alonso – und traut Leverkusen den Titel zu

"Sie haben sehr gut eingekauft und sind auf allen Positionen gut besetzt. Sie spielen zudem attraktiven Fußball", sagte Helmer im Gespräch mit fussballeuropa.com. Zudem habe Bayer 04 "gut eingekauft." Sollte die Werkself ihr "Klischee von Vizekusen ablegen können, ist ihnen alles zuzutrauen. Sogar die deutsche Meisterschaft."

Große Stücke hält der langjährige Bayern-Profi (wettbewerbsübergreifend 244 Einsätze zwischen 1992 und 1999) auf den Coach der Leverkusener. "Von dem Trainer Alonso bin ich beeindruckt", gesteht Helmer. "Er ist ein großes Plus für Bayer Leverkusen."

Leverkusen gewann sechs der bisherigen sieben Bundesliga-Spiele. Mit 19 Punkten belegte die Mannschaft von Xabi Alonso vor dem 8. Spieltag den ersten Tabellenplatz, die Bayern folgen mit zwei Punkten Rückstand auf Rang drei.

Sollte Leverkusen am Saisonende tatsächlich die Schale in der Hand halten, wäre es die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. 2002 hatte Bayer 04 vor dem letzten Spieltag die Chance auf das Triple, am Ende reichte es aber in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal nur zum zweiten Platz.

