FC Bayern : Thomas Müller karikiert Abwehrverhalten von Hertha BSC

Müller befindet sich auch in dieser Saison in absoluter Topverfassung. In Berlin erzielte er am Sonntag sein sechstes Tor in der Bundesliga. Viel beeindruckender sind die überragenden 18 Torvorlagen, die das Münchner Vereinsurgestein bisher lieferte.

Der 32-Jährige zeigte sich obendrein verwundert, weil sein Treffer dem von Robin Knoche beim Berliner Stadtderby unter der Woche sehr ähnlich war. "Es war ja fast eine Kopie vom Tor von Robin Knoche unter der Woche", so Müller. "Ich nehme das mal mit."