FC Bayern : Thomas Müller spricht sich deutlich für Verbleib von Jerome Boateng aus

"Aktuell ist er bei uns und das ist auch gut so. Jerome ist schon lange an meiner Seite und es schadet nicht, wenn er noch ein bisschen länger auf mich aufpasst", erklärte das Münchner Eigengewächs am Wochenende.

Boateng war 2011 von Manchester City an die Säbener Straße gewechselt. Sein Vertrag läuft am 30. Juni 2021 aus. Nach starken Leistungen unter Hansi Flick hat Boateng viele Verehrer.

In der Premier League soll es Interessenten für den Innenverteidiger geben, unter anderem Tottenham, wo Jose Mourinho (57) das Zepter schwingt. Geht es nach Thomas Müller, dann sollte der gebürtige Berliner "seine Unterschrift kommenden Sommer nur unter den richtigen Arbeitsvertrag setzen."