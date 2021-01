FC Bayern : Thomas Müller stellt klar: "Olympia spielt in keine Rolle"

Thomas Müller hat offenbar kein Interesse an einer Teilnahme an den Olympischen Spielen. "Olympia spielt in meinen Planungen keine Rolle. Darüber habe ich schon vor längerer Zeit Stefan Kuntz informiert", sagte der Bayern-Superstar gegenüber der BILD.