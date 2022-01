FC Bayern : Thomas Müller: Warum er den FC Bayern zweimal fast verlassen hätte

"Im Winter 2019/20 stand für mich ein Wechsel im Raum", blickt der deutsche Nationalspieler (110 Spiele, 42 Tore, 40 Vorlagen) im Kickbase Podcast zurück auf die Zeit unter dem damaligen Cheftrainer Niko Kovac.

Unter Kovac hatte Müller seinen Stammplatz verloren. Eine Aussage des Trainers sorgte damals für Wirbel. "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen", erklärte Kovac im Herbst 2019. Diese Worte waren für Müller das Signal, dass er etwas verändern müsse, wenn die Situation so bleibe.