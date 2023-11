Thomas Müllers Zukunft beim FC Bayern bald geklärt? Gespräche angekündigt

Thomas Müller (34) ist beim FC Bayern am Freitag während des 1:0-Sieges über den 1. FC Köln abermals nicht zum Zuge gekommen. Damit die Spekulationen um einen baldigen Abschied des DFB-Stars nicht Überhand nehmen, steuerte Sportdirektor Christoph Freund (46) schon vor dem Bundesliga-Match entgegen.

Im Sommer 2024 läuft Müllers Vertrag an der Säbener Straße aus. Die Verantwortlichen müssen beim Angreifer deshalb so langsam Nägel mit Köpfen machen. Zu Verhandlungen kam es bislang trotzdem noch nicht.

"Es wird Gespräche in den nächsten Wochen geben", versicherte Christoph Freund aber am Freitag bei DAZN. Eine Tendenz im Hinblick auf diese Unterredungen ließ der frühere Mittelfeldspieler indes nicht erkennen.

Übers Knie wolle man diesbezüglich schließlich nichts brechen. "Es muss für alle Seiten passen. Die Situation vom Thomas ist in diesem Jahr auch eine andere. Er nimmt das super an. Er ist ganz wichtig für die Mannschaft und den Verein", hob Freund hervor.

FC Bayern: Thomas Tuchel will Thomas Müller halten

Thomas Tuchel (50) machte vor dem Köln-Spiel übrigens deutlich, dass er Müller aufgrund seiner Erfahrung am liebsten in der Mannschaft behalten würde. "Natürlich wollen wir ihn im Team haben. Er ist eine Ikone im Klub, eine spielende Legende. Und deshalb bekommt er den maximalen Respekt von uns", sagte der Bayern-Coach.

Die nackten Zahlen lassen allerdings einen anderen Schluss zu. Müller stand in dieser Saison erst viermal in der Startelf. Durch Kurzeinsätze konnte er überdies erst 485 Einsatzminuten ansammeln. Da überrascht es wenig, dass der Weltmeister von 2014 im Interview mit der Sport Bild angekündigt hat, über den Sommer 2024 hinaus weiterspielen zu wollen – zur Not auch bei einem anderen Verein als dem FC Bayern.

