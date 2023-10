Thomas Tuchel begründet Reservisten-Status von Thomas Müller

Vor der anstehenden Partie gegen den SC Freiburg wurde Tuchel unter anderem auf Müller angesprochen. Der Ur-Bayer durfte in dieser Bundesligasaison erst zweimal starten, da die Konkurrenz in der Offensive zu stark und offensichtlich auch zu jung ist, wie Tuchel durchblicken ließ.

"Es ist ganz normal in der Phase seiner Karriere, dass es nicht mehr 50 Mal von Beginn an sein kann", sagte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz über Müller. Gleichzeitig schürte er beim Weltmeister von 2014 Hoffnungen für das Match am Sonntag: "Er ist ein Kandidat, gegen Freiburg zu beginnen."

Tuchel deutete außerdem an, dass Müller mit seinen 34 Jahren womöglich seinen Stil verändern müsse. "Er hat sich immer über Pressing, Laufwege und Aufwand definiert. Er ist in einem gewissen Alter, ohne da jetzt einen Abgesang zu formulieren", war der Schwabe darauf bedacht, seinem Spieler nicht unnötig auf die Füße zu treten.