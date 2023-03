Tuchel kassiert mehr Gehalt als Nagelsmann – Bayern winkt Ablöse für Ex-Coach

Die Entlassung von Julian Nagelsmann lässt sich der FC Bayern einige Millionen kosten. Auch für die Verpflichtung von Nachfolger Thomas Tuchel muss der Rekordmeister tief in die Tasche greifen.

Thomas Tuchel erhält beim FC Bayern ein höheres Gehalt als Vorgänger Julian Nagelsmann. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach kassiert der ehemalige BVB-Coach zehn bis zwölf Millionen Euro pro Jahr.

Tuchel verdient zwar weniger als noch zuvor beim FC Chelsea, wo er dem Vernehmen nach mit 15 Millionen Euro per annum entlohnt wurde. Dennoch ist sein Salär höher als das seines Vorgängers an der Säbener Straße. Julian Nagelsmann soll acht bis neun Millionen erhalten haben.

Der FC Bayern hatte Nagelsmann 2021 aus dessen Vertrag bei RB Leipzig herausgekauft und die bis dahin in der Bundesliga nie gesehene Trainer-Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro plus Boni gezahlt. Der junge Übungsleiter wurde mit einem langfristigen Vertrag bis 2026 ausgestattet.