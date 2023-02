Toni Kroos wundert sich über den FC Bayern

"Ich glaube, dass in keinem Vertrag steht, was man an einem freien Tag zu tun hat oder nicht. Wenn das so wäre, wäre das ein Verstoß, der zu ahnden ist", erklärt Kroos im Podcast Einfach mal Luppen, den der Real-Superstar gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt.

Serge Gnabry war nach dem 1:1 gegen Leipzig nach Frankreich geflogen und besuchte die Pariser Fashion-Week, die zu den vier wichtigsten Modewochen der Welt zählt. Hasan Salihamidzic gefiel der Trip ganz und gar nicht. "Das ist amateurhaft, das ist genau das, was nicht Bayern München ist, irgendwo rumzuturnen, wenn man einen freien Tag hat", polterte der Sportvorstand in Richtung des Flügelstürmers.

Dass Salihamidzic öffentliche Kritik an dem deutschen Nationalspieler äußerte, verwundert Kroos. Es habe ihn schon "überrascht, dass das Thema nach außen hin mehr vom Verein groß gemacht wurde als von den Medien", so der fünfmalige Champions-League-Sieger (4x mit Real Madrid, 1x mit Bayern München).