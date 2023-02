Torhüter-Legende bricht Lanze für Manuel Neuer

Schumacher führte außerdem aus, wie intim die Beziehung zwischen Schlussmann und Torwarttrainer ist. "Das ist was anderes als vom Feldspieler zum Cheftrainer. Das ist wie ein Beichtvater, das ist wie ein Kumpel. Mit dem fährt man in den Urlaub. Von daher habe ich die Reaktion von Manuel Neuer verstanden."

"Was ist, wenn Yann Sommer so spielt wie in Gladbach oder der Schweizer Nationalmannschaft – also hervorragend spielt – und Manuel Neuer wird dann wieder gesund? Dann bleibt Yann Sommer im Tor", ist sich Schumacher sicher.

Der Verlust des Stammplatzes würde in seinen Augen darüber hinaus das Aus beim DFB bedeuten. "Dann kann Manuel Neuer auch kein Nationaltorwart mehr sein. Das ist, was Manuel Neuer gerade sieht."

Verwendete Quellen: tz.de