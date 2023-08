Torhütersuche: FC Bayern mit neuem Favoriten – 20 Millionen und Saudi-Arabien als Konkurrent

Weil Manuel Neuer wohl noch lange ausfällt und Yann Sommer an Inter Mailand abgegeben wurde, herrscht bei den Bayern akuter Bedarf. Eine schnelle Lösung muss nun her. Der Münchner Fokus soll mittlerweile wieder auf Yassine Bounou, genannt Bono, liegen.

Jan-Christian Dreesen offenbarte bei der Vorstellung von Harry Kane am Sonntag, dass der FC Bayern "ganz dicht" vor der Verpflichtung von Kepa Arrizabalaga stand – und ihn entweder noch am Wochenende oder an diesem Montag präsentieren wollte. Nun bekommt Real Madrid den Zuschlag, das lediglich eine Ausleihe für die kommende Saison abschließen wird.

Bono würde dem FC Bayern fehlen – Geronimo Rulli kein Thema mehr

Saudische Klubs sollen Bono, 32-jährig, weiterhin Avancen machen – und können dem Ballfänger viel mehr Geld als die Klubs vom europäischen Kontinent bieten. Der marokkanische Nationalspieler aber soll von einer Veränderung in den Wüstenstaat nicht unbedingt angetan sein.

Was schon jetzt sicher ist: Bono würde im Frühjahr 2024 aufgrund seiner voraussichtlichen Teilnahme mit Marokko am Afrika-Cup für mindestens einen Monat fehlen. Der ebenfalls an der Säbener Straße gehandelte Geronimo Rulli (31, Ajax Amsterdam) ist dagegen kein Thema mehr. Der amtierende Weltmeister verletzte sich beim Eredivisie-Auftakt gegen Heracles Almelo (4:1) schwer an der Schulter und fällt wohl lange aus.

