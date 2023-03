Tottenham-Interesse an Julian Nagelsmann – und was ein Spurs-Trikot damit zu tun hat

Tottenham Hotspur will sich mit Julian Nagelsmann austauschen - Foto: / Getty Images

Der FC Bayern hat die angeblich beschlossene Entlassung von Julian Nagelsmann noch nicht mal offiziell bestätigt, schon wird der Übungsleiter bei anderen Klubs gehandelt. Tottenham Hotspur visiert einen konkreten Austausch an.

Der Paukenschlag ging ins Mark. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verbreiteten sich Gerüchte, nach denen der FC Bayern Julian Nagelsmann von seinen Traineraufgaben entbinden werde, rasend schnell. In England wird bereits über einen neuen Job für den 35-Jährigen spekuliert.

Tottenham Hotspur will nach Angaben des Telegraph so schnell wie möglich das Gespräch mit Nagelsmann suchen, der eine Affinität zu den Nordlondonern entwickelt haben soll. So soll er sogar ein Trikot der Spurs besitzen, wobei nicht bekannt sei, wie er zu diesem Jersey kam.

Eine Legende besagt, dass Nagelsmann großer Bewunderer der Spurs unter der Leitung des ehemaligen Cheftrainers Mauricio Pochettino war. Im Gerüchtekosmos des Premier-League-Giganten ist der Name Nagelsmann jedenfalls nicht neu.