"Macht keinen Sinn mehr" Lewandowski-Zoff: Hitzfeld hat deutlichen Ratschlag für Salihamidzic und die Bayern

"Hasan hätte vielleicht schon früher einen Topspieler verpflichtet, aber die Stammmannschaft stand ja schon fest in den vergangenen Jahren. Da war es schwer, etwas zu ändern und einen Topstar zu holen", erklärte Hitzfeld der Münchener Abendzeitung. Mit Sadio Mane ist dem Sportvorstand nun endlich ein solcher Coup gelungen.

Für Hitzfeld spiegelt dieser bedeutsame Transfer den Werdegang Salihamdzics wider. "Man braucht Zeit, um sich an eine neue Rolle zu gewöhnen. Das ist ganz normal. Ich finde, er hat eine sehr positive Entwicklung genommen." Mit Spielern wie Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui oder eben Sadio Mane haben die Bayern in diesem noch jungen Sommer zahlreiche Topspieler geholt, was sich auf Salihamdzics Reputation auswirken dürfte.