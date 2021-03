FC Bayern : Trainerrochade: Julian Nagelsmann als Flick-Erbe zum FC Bayern?

Nach dem angekündigten Rücktritt von Jogi Löw rumort es in der Gerüchteküche. Wer beerbt den Bundestrainer? Hansi Flick wird als heißer Kandidat gehandelt. Als dessen Erbe beim FC Bayern München wird Julian Nagelsmann genannt.

Julian Nagelsmann stellte nach der Rücktrittsankündigung von Jogi Löw schnell klar, dass er in den nächsten Jahren kein Interesse an dem Posten beim DFB hat. Dennoch könnte der Trainer-Shooting-Star vom Trainerwechsel beim deutschen Fußballverband profitieren.

Bayern-Trainer Hansi Flick gilt als heißer Kandidat auf den Löw-Posten, auch wenn er beim deutschen Rekordmeister noch bis 2023 unter Vertrag steht.

Sollte der Ex-DFB-Assistenzcoach in den Schoß des Verbands zurückkehren, müsste an der Säbener Straße ein Hochkaräter als Erbe her. Laut BILD hat der FCB für den Fall des Flick-Abschieds Julian Nagelsmann im Blick.