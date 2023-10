Transfer-Flop über schwache Zeit beim FC Bayern: "Lag nicht an meinem Niveau"

Sportlich wurde Marc Roca beim FC Bayern nicht glücklich, weshalb er nach zwei Jahren in München nach England weiterzog. In einem Interview hat sich der Spanier nun zu seiner Zeit beim Rekordmeister geäußert. Er sieht die Schuld für die wenige Spielzeit nicht bei sich selbst, sondern bei den Trainern.

"Ich glaube, dass ich, als ich die Chance hatte zu spielen, gezeigt habe, dass ich dabei sein kann. Wenn man am Ende nicht spielt, liegt es daran, dass der Trainer andere Spieler einsetzt, aber auf keinen Fall an meinem Niveau, denn ich glaube, dass ich mein Niveau gezeigt habe, als ich auf dem Platz war."

Als vielversprechendes Talent kam Marc Roca 2020 für neun Millionen Euro zum FC Bayern. Damals galt er als Wunschspieler von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Überzeugen konnte der Spanier in München allerdings nur selten, so dass er zwei Jahre später schließlich nach England weitergezogen war und sich Leeds United anschloss. Die Schuld, für die wenige Spielzeit die er bekam, sieht Roca allerdings nicht bei sich selbst, wie er in einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca verriet.

Dennoch war es nach Aussage des Mittelfeldspielers eine lehrreiche Zeit: "Es waren zwei Jahre, in denen ich viel gelernt und aufgesaugt habe, in denen ich mich jeden Tag verbessert, mit den Besten trainiert und vor allem psychologisch gesehen nie aufgegeben habe." Und weiter: "Vor allem denke ich, dass ich mich Tag für Tag selbst verbessert habe, indem ich weit von zu Hause weg war, obwohl ich vielleicht nicht die Spielminuten bekam, die ich wollte."

Roca bei Betis Sevilla wieder wichtig

Nach dem Abstieg von Leeds United in die englische Championship wurde Roca in seine Heimat an Betis Sevilla verliehen, wo er wieder eine wichtige Rolle spielt.

"Die Wahrheit ist, dass ich vom ersten Tag an in einer sehr familiären Gruppe willkommen geheißen wurde, in der ich mich wie zu Hause fühle, und das ist etwas, wofür man dankbar sein kann", freut sich der defensive Mittelfeldspieler.

