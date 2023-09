30 Millionen: FC Bayern will im Januar Antonio Rüdiger verpflichten

FC Bayern soll Interesse an Antonio Rüdiger signalisieren - Foto: / Getty Images

Absurdes Gerücht aus Spanien: Thomas Tuchel will seinen ehemaligen Schützling Antonio Rüdiger zum FC Bayern holen. Für Real Madrid dürfte das nie und nimmer infrage kommen.

Warum entstehen solche kruden Gerüchte überhaupt? Rüdiger soll an der Säbener Straße als Ersatz für Matthijs de Ligt infrage kommen, der sich mit seiner neuen Reservistenrolle freilich unzufrieden zeigt, beim 7:0 gegen Bochum aber immerhin mal wieder eine Halbzeit spielen durfte – und sogar einen Treffer erzielte, zur Pause aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Der FC Bayern zieht offenbar die Verpflichtung von Antonio Rüdiger in Betracht – und zwar schon im kommenden Januar. Davon schreibt zumindest das auf der iberischen Halbinsel angesiedelte und Real Madrid nahe stehende Portal Defensa Central.

Antonio Rüdiger ist noch bis 2026 an Real Madrid gebunden - Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Shutterstock.com

Antonio Rüdiger als Ersatz für Matthijs de Ligt?

De Ligt war erst vor wenigen Tagen mit einem ebenso spektakulären Gerücht in Verbindung gebracht worden, nach dem der FC Barcelona Interesse an einer Januar-Ausleihe signalisieren soll. Ähnlich wie bei Rüdiger ein Szenario, das kaum oder besser gesagt nicht vorstellbar ist.

Zurück zu Rüdiger: Der FC Bayern könnte im Januar einen ernsthaften Versuch starten, von einem Gebot in Höhe von 30 Millionen Euro ist die Rede. Real zieht seinerseits einen Rüdiger-Verkauf allerdings nicht in Betracht.

Antonio Rüdiger: Wechsel zum FC Bayern wird nicht stattfinden

Der 30 Jahre alte deutsche Nationalspieler ist in der Vergangenheit nicht nur schon öfters ins Schwärmen geraten, wenn er zu den Blancos befragt worden ist, und steht noch bis 2026 an der Concha Espina unter Vertrag. Die personelle Situation gäbe einen Wechsel gar nicht her, immerhin fehlt Eder Militao aufgrund eines Kreuzbandrisses mindestens noch ein halbes Jahr.

