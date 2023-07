Transfer-Hammer: FC Bayern lässt Leon Goretzka ziehen

Wenn es um den mittelschweren Umbruch geht, macht der FC Bayern offenbar auch vor prominenten Namen nicht Halt. So findet sich selbst Leon Goretzka (28) überraschend auf der Abschussliste wieder.

Goretzka spürte schon in der Vorsaison, dass sich der Wind an der Säbener Straße gedreht hat. Nach der Amtsübernahme von Thomas Tuchel (49) kam der gebürtige Bochumer immer seltener zum Zug. In der kommenden Spielzeit könnte der Mittelfeldspieler daher für einen anderen Verein auflaufen.

Die Münchner Boulevardzeitung tz geht nämlich davon aus, dass Goretzka den FC Bayern im Sommer verlassen darf, wenn ein entsprechendes Angebot ins Haus flattert.

Bei dem Überangebot im Zentrum hat der deutsche Rekordmeister wohl keine Verwendung mehr für den Rechtsfuß. Zumal mit Konrad Laimer (26) schon ein passender Ersatz verpflichtet wurde.