Transfer-Wahnsinn: Zahlt der FC Bayern eine Rekordsumme für Kolo Muani?

Randal Kolo Muani (24) ist einer der Shootingstars der aktuellen Bundesligasaison. Der FC Bayern würde den Stürmer von Eintracht Frankfurt im Sommer am liebsten verpflichten. Für diesen Transfer müssten die Münchener jedoch eine Rekordsumme auf den Tisch legen.

Kolo Muani hat erst im letzten Jahr in Frankfurt angeheuert und bis 2027 unterschrieben. Für einen Spottpreis lassen die Hessen ihren Mittelstürmer, der nach 41 Pflichtspielen 36 Torbeteiligungen vorweist, daher nicht wieder ziehen.

Angeblich verlangt die Eintracht im Sommer 120 Millionen Euro für Kolo Muani. Diese Forderung könnte den FC Bayern indes abschrecken. Dem deutschen Rekordmeister schwebt laut Bild eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen vor. Die Teams liegen in dieser Angelegenheit also noch weit auseinander.

Wenn die Frankfurter nicht von ihrer ursprünglichen Verkaufssumme abweichen, muss der FC Bayern für Kolo Muani so viel Geld bezahlen, wie noch nie zuvor in der Klubhistorie. Aktueller Rekordspieler ist Lucas Hernandez (27), der 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid an die Isar wechselte.