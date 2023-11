Trennung im Sommer? FC Bayern wegen Real-Verhandlungen von Davies-Berater genervt

Dass Real Madrid großes Interesse an Alphonso Davies (23) vom FC Bayern hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Mehrfach heizte Davies‘ Berater die Gerüchte an. Mittlerweile scheinen die Bayern-Bosse davon genervt zu sein – eine weitere Zusammenarbeit ist fraglich.

Dieser war es überhaupt, der die Gerüchte um seinen Klienten angeheizt hatte. Gegenüber kanadischen Medien gab er zu, dass "eine Reihe von Vereinen ist an Davies interessiert" seien. Gegenüber Transferexperte Fabrizio Romano spezifizierte er die Interessenten sogar und sprach offen über den spanischen Rekordmeister.

Wie die spanische Zeitschrift AS berichtet, hat Davies bei Real hinter Kylian Mbappe (24) oberste Priorität. Daher habe man demnach in den letzten mehrere Verhandlungsgespräche mit Davies‘ Berater Nedal Huoseh geführt.

Alphonso Davies spielt in den Überlegungen von Real Madrid eine große Rolle. Kein Geheimnis ist, dass die Königlichen den Flügelspieler gerne im kommenden Sommer verpflichten würden. Doch offenbar ist nun weitere Brisanz in die Personalie gekommen.

"Real ist ein großer Klub, ich bin ein großer Fan. Real ist ein großer Name. Wenn man Gerüchte um seinen Schützling hört, macht das schon stolz", so Huoseh. Wie die Bild nun berichtet, sollen die Bosse des FC Bayern zunehmend genervt davon sein, dass Davies‘ Berater so offen über die Verhandlungen und Interessenten plaudert.

Vertragsgespräche zwischen Bayern und Davies ruhen

Davies wechselte im Januar 2019 aus seiner Heimat Kanada nach München. Es war einer der ersten Transfers die der damalige Sportdirektor Hasan Salihamidzic (46) eigenständig getätigt hatte. Seitdem legte der Kanadier einen steilen Aufstieg hin, gewann mit dem Klub mehrere Meistertitel und die Champions League.

Allerdings ist der 23-Jährige nur noch bis 2025 bei den Bayern unter Vertrag, Gespräche über eine Verlängerung ruhen seitdem Salihamidzic im Sommer entlassen wurde. Daher wäre im kommenden Jahr die letzte Gelegenheit, eine angemessene Ablösesumme zu erzielen. Es heißt, die Schmerzgrenze von Real wäre bei 40 bis 50 Millionen Euro.

