Triple-Sieger mit dem FC Bayern: Rafinha gibt Karriere-Ende bekannt

Rafinha absolvierte zwischen 2011 und 2019 über 250 Pflichtspiele für den FC Bayern , mit dem er in der Saison 2012/13 das Triple gewann. Im Anschluss an seine aktive Laufbahn kann sich Rafinha gut vorstellen, mit seinem gleichaltrigen Teamkollegen Filipe Luis ein Trainerduo zu bilden.

Als Coach zum FC Bayern? Rafinha kann sich vorstellen, Trainer zu werden

"Ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Filipe Luis will Trainer werden, und ich will sein Assistent werden. Für die Zukunft, wer weiß? Er ist ein guter Freund von mir, wir scherzen darüber", sagte Rafinha in einem Interview mit ESPN. "Aber ich will noch ein bisschen spielen und dann, wer weiß, werde ich mich entscheiden, ob ich an den Spielfeldrand gehe, Trainer werde oder Manager."

Der FC Schalke 04 holte Rafinha im Sommer 2005 aus seiner brasilianischen Heimat nach Deutschland. In Europa spielte er außerdem für den FC Genua, den Bayern sowie Olympiakos Piräus.

