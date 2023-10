Dante stärkt Neuer: "Manu wird uns alle überraschen"

Im Sport1-Interview räumte Dante ein, dass er auch acht Jahre nach seinem Abschied immer noch eine Schwäche für seinen früheren Arbeitgeber hat.

"Ich schaue mir die Spiele des FC Bayern an, wann immer ich kann. Ich fühle immer noch mit ihnen, halte gern den Kontakt zum Klub", sagte der Profi des OGC Nizza. "Ich erinnere mich gern an meine Zeit in München. Der FC Bayern hat meine Karriere geprägt und ich werde immer Respekt haben, vor diesem großen Verein."

In dieser Saison musste sich der deutsche Rekordmeister wegen seiner Spielweise eine Menge Kritik gefallen lassen. Dante will diese Auftritte jedoch nicht überbewerten. Zumal er keine Veränderung im Auftreten des Bundesliga-Dominators erkennt.