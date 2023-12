Trotz Abfuhr durch den FC Bayern: Jerome Boateng hat Anspruch, "Titel zu holen"

Der FC Bayern ist in der Abwehr zurzeit zu dünn besetzt und spielte deshalb im Oktober mit dem Gedanken, den vereinslosen Boateng zu verpflichten. Letztlich nahmen die Münchener dann doch Abstand von dieser Idee, was ihnen der Betroffene jedoch überhaupt nicht übel nimmt.

"Im Gegenteil. Ich bin dankbar, dass ich mittrainieren und mich beweisen durfte", bekräftigte Boateng im kicker-Interview. "Das wird sich in Zukunft vielleicht noch für mich auszahlen. Aber ich kann sagen, dass ich es gerne gemacht hätte."

Auch wenn es nicht für eine Verpflichtung gereicht hat, gelangte der Weltmeister von 2014 beim deutschen Rekordmeister immerhin zu einer wichtigen Erkenntnis. "Ich habe in den Trainingsspielen beim FC Bayern gemerkt, dass ich vom Niveau her noch mithalten kann, ich will spielen und in den Rhythmus kommen", führte Boateng aus, der zugleich hochgesteckte Ziele formulierte.

Jerome Boateng (l.) hielt es nicht lange in Lyon aus - Foto: Romain Biard / Shutterstock.com

"Dann kann ich noch vielen Mannschaften weiterhelfen und bin motiviert, meine Trophäensammlung weiter auszubauen. Das war immer mein Anspruch, bei jedem Verein Titel zu holen", verriet der Defensivspezialist.

FC Bayern: Jerome Boateng erteilt Bundesligaklubs eine Absage

Nach seiner geplatzten Rückkehr zum FC Bayern will Boateng indes nicht noch einmal bei einem anderen Bundesligaverein sein Glück versuchen. "Ich sehe mich künftig eher im Ausland, nachdem es beim FC Bayern nicht geklappt hat, gerne schon ab der Rückrunde. Italien, Spanien, ich bin für vieles offen", betonte Boateng.

Seine bisherigen Auslandsabenteuer waren allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Bei Manchester City hielt es ihn nach seinem HSV-Abschied im Jahr 2010 zum Beispiel lediglich eine Saison.

Boatengs Engagement bei Olympique Lyon endete im vergangen Sommer ebenso enttäuschend. Als erfahrener Verteidiger und potenzieller Stammspieler angereist, begann sein Stern in Frankreich früh zu sinken. In seiner zweiten Saison kam der gebürtige Berliner daher nur noch auf acht Einsätze.

