Trotz PSG-Einigung: FC Bayern versucht es weiter bei Warren Zaire-Emery

In Mathys Tel verfügt der FC Bayern bereits über eines der größten französischen Nachwuchstalente. Warren Zaire-Emery scheint es den Münchnern ebenfalls angetan zu haben. Dieser soll in den Vertragsverhandlungen mit PSG aber schon sehr weit sein.

Was für ein enorm hohes Ansehen Warren Zaire-Emery bei Paris Saint-Germain schon jetzt genießt, ist nicht nur aufgrund seiner Spielanteile erkennbar. Frankreichs Dauermeister soll in diesem Sommer wegen des 17-Jährigen sogar darauf verzichtet haben, in den Poker um Jude Bellingham einzusteigen .

Trotz seines jungen Alters ist Zaire-Emery unter PSG-Trainer Luis Enrique gesetzt und verzauberte erst in dieser Woche erneut die Massen. Im Gruppenspiel der Champions League gegen den AC Mailand (3:0) brillierte Zaire-Emery mit zwei entscheidenden Torvorlagen.

Frankreichs U21-Trainer Thierry Henry, der in seiner Mannschaft auf Zaire-Emery als Kapitän setzt, schwärmt: "Ich habe noch nie einen so jungen und schon so reifen Spieler gesehen. Normalerweise sind es die Stürmer, die in diesem Alter den Unterschied ausmachen, nicht die Mittelfeldspieler. Zaire-Emery kann das alles."

