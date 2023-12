Tuchel erfreut über Zaragoza-Transfer: "Das ist, was wir unbedingt wollten"

Viele Top-Klubs waren an Bryan Zaragoza dran, letztlich erhielt der FC Bayern den Zuschlag. Wohl auch, weil man ihm erlaubte, noch bis zum Ende der Saison beim FC Granada zu bleiben, was sein ausdrücklicher Wunsch gewesen sein soll – dafür zahlte der Rekordmeister wohl sogar eine Million zusätzlich zu der festgeschriebenen Ablösesumme über 14 Millionen Euro obendrauf.

Mit dem Angebot stach man Berichten zufolge unteranderem RB Leipzig aus, die sich mit dem Flügelspieler schon einig gewesen sein sollen. Bayern-Coach Thomas Tuchel zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (1:5) hocherfreut über einen "sehr jungen, sehr hungrigen Spieler".

Der Neuzugang vom FC Granada sei zwar ein "Spätstarter", aber auch ein "guter Dribbler, sehr schnell, mit Hunger und Selbstvertrauen." Zudem betonte Tuchel die Wichtigkeit des neuen Elements, was Zaragoza ins Spiel der Bayern bringt: "Das ist das, was wir dazubekommen und was wir unbedingt wollten."

"Senkrechtstarter" Zaragoza wird gespannt in München erwartet

Ähnlich positiv äußerte sich Sportdirektor Christoph Freund (46) in der Pressemitteilung zur Verpflichtung des Spaniers: "Bryan Zaragoza ist ein antrittsstarker, sehr schneller und extrem wendiger Flügelspieler, der auf beiden Seiten einsetzbar ist", hob er seine schwächen hervor. "Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in Eins-gegen-Eins-Situationen."

Freund weiter: "Bryan ist einer der Senkrechtstarter in Spanien und schon länger auf unserem Schirm." Man freue sich in München schon sehr, wenn "er im Sommer zu uns stößt". Senkrechtstarter trifft es mit Blick auf Zaragozas Leistungen ganz gut: In 14 Spielen für Granada steht er bei fünf Treffern und zwei Vorlagen. Zudem gab er kürzlich sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft.

