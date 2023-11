Tuchel kontert Matthäus und Hamann: "Sehe auch keine Weiterentwicklung"

Beim FC Bayern und Thomas Tuchel herrscht trotz nur einer Niederlage aus den letzten 14 Spielen schlechte Stimmung. Grund dafür ist die 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken und das damit verbundene Pokal-Aus in der zweiten Runde.

Lange erholen kann sich der deutsche Rekordmeister davon allerdings nicht, schon am Samstag (18.30 Uhr/Sky) steht der Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund an. Nach der Saarbrücken-Pleite hagelte es unteranderem von Lothar Matthäus und Dietmar Hamann mächtig Kritik – vor allem Tuchel war dabei in der Schusslinie.

Tuchel schießt gegen Matthäus und Hamann

Auf der Pressekonferenz vor dem Klassiker hat sich der Bayern-Coach gegen die Matthäus-Kritik, dass sich die Mannschaft unter Tuchels Leitung "nicht weiterentwickelt" habe, geäußert - als der Journalist auch noch den Namen Didi Hamann erwähnte, unterbrach der FCB-Coach und meinte: "Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung. Können wir vorspulen?"

Zwar könne Tuchel die lauten Stimmen verstehen. "Natürlich kommt Kritik auf. Das ist doch ganz klar. Man unterschreibt als Trainer bei Bayern, um jedes einzelne Spiel und jeden Titel zu gewinnen." Allerdings blende er die meiste Kritik aus: "Auch nicht das Lob und schon gar nicht die Kritik, weil das immer ein bisschen etwas mit dir macht."

Tuchel selbstkritisch: "Klar, dass wir noch besser werden wollen"

Allerdings wisse auch er, dass es derzeit nicht genug sei: "Wir wissen, was wir tun und wo wir stehen. Es ist ganz klar, dass wir noch besser werden wollen." Er sei "sehr ehrgeizig, sehr selbstkritisch, nehme Niederlagen sehr persönlich" und hinterfrage sich permanent.

Aufgrund des Ausscheidens im Pokal sei es "schwierig, kritische Stimmen zu widerlegen. Das müssen wir jetzt aushalten und an uns vorbeigehen lassen". Bereits im letzten Jahr scheiterte Tuchel kurz nach seinem Amtsantritt im März im DFB-Pokal am SC Freiburg und konnte letztlich "nur" die Meisterschaft feiern – allerdings eher wegen des Unvermögens des BVB.

