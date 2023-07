FC Bayern: Thomas Tuchel greift knallhart durch

Sadio Mane darf den Verein nach Angaben des Bayern-Trainers verlassen, und auch Goretzka würde man bei einem guten Angebot wohl keine Steine in den Weg legen. Neuzugang Konrad Laimer hat Stand jetzt die Nase gegenüber dem deutschen Nationalspieler vorne. Neben den beiden Topspielern könnte es auch noch zwei große Talente treffen, die sich im Sommer einen neuen Klub suchen müssen.

Die beiden Youngsters Gabriel Vidović (19) und Arijon Ibrahimovic (17) dürfen nicht mit der ersten Mannschaft ins Trainingslager am Tegernsee fahren. Vor allem der 19-jährige Vidović, der an der U21-Europameisterschaft mit Kroatien teilgenommen hat, war von dieser Neuigkeit laut Sport Bild sehr enttäuscht. Er erhoffte sich nach seiner Leihe zu Vitesse Arnheim den dauerhaften Schritt zu den Bayern-Profis.

Vidović-Wechsel nach Ausbootung wahrscheinlich

Die Zeichen stehen vor allem bei Vidović auf einer vorzeitigen Trennung. Auch wenn seine Leihstation in den Niederlanden nur ein Teilerfolg war, da er vor allem gegen Saisonende nur noch als Teilzeitarbeiter in Erscheinung trat, steht das Talent des 19-Jährigen außer Frage. Nach der Ausbootung durch Tuchel wird sich womöglich ein Markt für den Kroaten eröffnen, der ihm den Weg in den dauerhaften Profifußball zeigen kann.

Ibrahimovic Zukunft offen

Wie es mit Ibrahimovic weitergeht, steht derweil in den Sternen, das Offensivtalent ist noch ein Jahr für die U19 der Bayern spielberechtigt. Bei der zweiten Mannschaft könnte der 17-Jährige weiterhin Spielpraxis in der Regionalliga sammeln und bei den Profis mittrainieren, wenn ihn Trainer Tuchel benötigt. Aber auch ein Leihgeschäft ist eine Option. Arijon Ibrahimovic zählt neben Paul Wanner zu den größten Talenten der Münchner. Die Bayern werden sich gegen einen festen Abgang des Talents sträuben.

Die Reaktion des Youngsters auf die Ausbootung wird wohl mitentscheiden, wie es weitergeht. Tuchel gilt normalerweise als Talentförderer. Vielleicht will er beide Talente mit dieser Entscheidung schlichtweg zu besseren Trainingsleistungen anspornen.