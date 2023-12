Thomas Tuchel spricht über möglichen Abschied von Alphonso Davies

Alphonso Davies (23) wird bei einigen Top-Klubs hoch gehandelt. Allen voran Real Madrid soll den Kanadier im kommenden Jahr verpflichten wollen. Nun hat sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50) zu den Gerüchten geäußert und das Heft des Handelns in die Hände von Sportdirektor Christoph Freund (46) gelegt.

Alphonso Davies Vertrag beim FC Bayern läuft nur noch bis 2025. Damit wäre im kommenden Sommer die letzte Gelegenheit, eine angemessene Ablösesumme zu kassieren. An Interessenten mangelt es keinesfalls, sein Berater bekundete bereits mehrfach das Interesse von Real Madrid – auch Davies soll einem Wechsel zu den Königlichen gegenüber nicht abgeneigt sein.

Tuchel gelassen: "Da habe ich volles Vertrauen"

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (abgesagt) hat sich Thomas Tuchel zu einem etwaigen Wechsel seines Linksverteidigers geäußert. "Für mich als Trainer ist es eigentlich entspannt, weil für mich ändert sich nichts – egal, wie die Spieler Vertrag haben. Das machen dann Christoph Freund und Jan Dreesen", sagte der Bayern-Trainer gelassen.

In Sachen Vertragsverlängerung ist der 50-Jährige sogar positiv gestimmt. "Da habe ich volles Vertrauen, dass sie das in die Wege leiten. Phonzy weiß, wie sehr wir ihn wertschätzen. Er ist unumstrittener Stammspieler. Er ist noch extrem jung. Er ist am absolut richtigen Platz. Er spielt ganz regelmäßig Spiele auf dem allerhöchsten Niveau und hat noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln", meinte der FCB-Coach.

Alphonso Davies soll verlängern - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Auch Sportdirektor Freund hatte vor kurzem erst bestätigt, dass es einen Austausch mit dem Berater von Davies gegeben hat und es aus Sicht des deutschen Rekordmeisters das Ziel sei, einen neuen langfristigen Vertrag auszuhandeln.

Real will 50 Mio Euro für Davies zahlen

Dennoch ist das Interesse aus Spanien nicht abzustreiten. Real will Berichten zufolge bis zu 50 Millionen Euro für Davies zahlen. Eine Summe, bei der der FCB ein Jahr vor Vertragsablauf wohl kaum nein sagen könnte.

