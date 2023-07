Experten-Warnung wegen Tuchel: Der FC Bayern bewegt sich "auf dünnem Eis"

Thomas Tuchels Stimme hat bei Transfer-Angelegenheiten an der Säbener Straße Gewicht - Foto: / Getty Images

In seiner Zeit beim FC Chelsea war Tuchel – so wie es auf der Insel immer noch häufig üblich ist – in einer Doppelfunktion als Coach und Manager tätig. Der FC Bayern setzt ihn zurzeit auf eine ähnliche Art und Weise ein, da für den geschassten Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) noch kein Ersatz gefunden wurde.

Als dominierendes Mitglied in der neuen "Transfer Taskforce" darf Tuchel beispielsweise Wunschspieler vorschlagen und schließlich auch den Kontakt zu ihnen herstellen. Augenscheinlich ist, dass der Taktik-Fanatiker seinen Fokus auf die Premier League richtet, wohin er nach wie vor gute Kontakte pflegt.

FC Bayern: Didi Hamann kritisiert Tuchels Führungsrolle in Transferfragen bei Bayern München

Dass die Münchner ihr Schicksal beinahe schon blind in Tuchels Hände legen, hält Didi Hamann derweil für riskant. "Die Bayern bewegen sich im Moment auf dünnem Eis. Ob das gut geht, da habe ich meine Zweifel", stänkerte der TV-Experte im Gespräch mit der Heilbronner Stimme.