Über 120 Millionen: FC Bayern bereit, für Barça-Juwel Pedri alles zu geben

Für die Schaltzentrale soll in Zukunft ein weiterer qualitativ hochwertiger Spieler in den Kader geholt werden. Pedri hat zweifelsohne einen riesigen Markt, Barças große finanzielle Probleme sind zudem weitläufig bekannt. Bei einem Angebot von über 120 Millionen Euro sollen die Blaugrana bereit sein, Pedri abzugeben.

FC Bayern und andere Topklubs lauern auf Pedri

Der FC Bayern, Manchester United, Manchester City und der FC Liverpool seien demnach bereit, für die Verpflichtung Pedris alles zu geben. Die genannten Klubs wollen die Situation ernsthaft prüfen, sollte aus Katalonien ein Wink kommen, den Senkrechtstarter abgeben zu wollen.

Barça will aber erst mal den Verlauf der Saison abwarten und arbeitet im Hintergrund an Lösungen, um zukünftig zu verhindern, dass Pedri erneut lange ausfällt. Der 18-fache Nationalspieler, der noch bis 2026 an Barça gebunden ist, hatte sich in der Vergangenheit stets zum spanischen Meister bekannt. Und das nicht einfach so.

Pedri will Barça nicht verlassen

Pedri hat in den nächsten Jahren noch so einiges vor: "Es würde schon viel brauchen, um mich von Barça wegzukriegen. Gerüchte interessieren mich nicht. Ich werde noch viele Jahre hier bleiben, bei meinem Traumverein – mein Ziel ist es, Kapitän zu werden und im neuen Camp Nou zu spielen."

Verwendete Quellen

El Nacional