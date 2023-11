Umsatzrekord! Beim FC Bayern rollt der Rubel so wie nie zuvor

Der 100-Millionen-Euro-Transfer von Torjäger Harry Kane wird in den Zahlen noch nicht auftauchen, da er dem laufenden Geschäftsjahr zugewiesen wird. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft war im Sommer dieses Jahres von Tottenham Hotspur nach München gewechselt, wodurch der FCB den bisherigen Rekordtransfer von Lucas Hernández (80 Millionen Euro) in den Schatten gestellt hatte.

Dem Kicker zufolge will Vereinspräsident Herbert Hainer (69) in seiner Rede am Sonntag "einen Schwerpunkt auf das soziale Engagement des Rekordmeisters legen". Zudem wird der Nachfolger von Uli Hoeneß wie gewohnt auf die sportliche Entwicklung an der Säbener Straße eingehen.

Pokalaus einziges Manko in Bayerns Bilanz

Die kann sich durchaus sehen lassen. In der Champions League hat man am Mittwoch mit dem 2:1-Sieg gegen Galatasaray Istanbul den Einzug ins Achtelfinale klar gemacht. In der Bundesliga ist der Rekordmeister nach zehn Spieltagen weiterhin ungeschlagen, rangiert auf dem zweiten Platz und hat mit dem 4:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund kürzlich ein Ausrufezeichen gesetzt.

Das einzige Manko ist wohl das vorzeitige Ausscheiden aus dem DFB-Pokal. Gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken (1:2) scheiterten die Münchener zum dritten Mal in den letzten vier Jahren in der zweiten Pokalrunde.

Verwendete Quellen

kicker.de