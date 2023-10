Uli Hoeneß gesteht: FC Bayern agierte bei Julian Nagelsmann "nicht klug"

"Auch Herbert Hainer wurde als Aufsichtsratsvorsitzender viel zu spät informiert. Und so etwas geht einfach nicht", schimpfte Hoeneß zuvor schon in der Süddeutschen Zeitung. "Am Mittwoch vor der endgültigen Trennung stand Hasan bei mir vor der Tür und hat gesagt: Wir wollen das machen und eigentlich haben wir das auch schon entschieden."

FC Bayern: Uli Hoeneß bezeichnet Kahn-Berufung als "großen Fehler"

Am Sonntag schoss sich Hoeneß derweil abermals auf Kahn ein. "Die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzenden war ein großer Fehler. Und als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, da habe ich mich mit Karl-Heinz Rummenigge zusammengeschlossen und das geändert."

Die Kündigung schützte den ehemaligen Welttorhüter am Wochenende jedoch nicht vor weiterer Kritik. "Oliver Kahn hat kürzlich in einem Interview gesagt: 'Ein CEO muss nicht 24 Stunden am Tag arbeiten.' Dann habe ich darauf geantwortet: 'Zwölf Stunden sollten es aber schon sein'", warf Hoeneß einen weiteren Giftpfeil in Richtung Kahn.

