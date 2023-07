Uli Hoeneß hält Wort – Geheimnisse des FC Bayern wieder sicher

Uli Hoeneß will verhindern, dass Bayern-Interna an den Medien durchsickern - Foto: / Getty Images

In den letzten Jahren sind beim FC Bayern regelmäßig vertrauliche Informationen an die Presse durchgesickert. Uli Hoeneß (71) kündigte vor einigen Wochen deshalb an, die Schotten fortan dichtzumachen. Bislang scheint der Plan des Ehrenpräsidenten aufzugehen.