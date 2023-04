Uli Hoeneß: "Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage nicht in den Skiurlaub fahren dürfen"

Nachdem sich der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn vor dem Topspiel gegen den BVB mit Lothar Matthäus in der Angelegenheit Julian Nagelsmann ein verbales Scharmützel geliefert hatte, meldet sich nun auch Uli Hoeneß zu Wort.

"Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage nicht in den Skiurlaub fahren dürfen", erklärt das Aufsichtsratsmitglied und Ehrenpräsident des FC Bayern dem kicker. "Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und wer weiß, was dann passiert wäre?"

Kurze Reise zurück: Am Tag nach dem 1:2 in Leverkusen verabschiedete sich Nagelsmann in den Skiurlaub, was viele der Verantwortlichen und Mitarbeiter eher ins Staunen versetzt haben soll. Zumal ja auch noch die Spieler, die nicht bei ihren Nationalmannschaften weilten, betreut werden mussten.