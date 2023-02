"Und jetzt das…": Manuel Neuer kassiert heftige Kritik

Manuel Neuer (36) hat sich mit seinem brisanten Interview ins Abseits geschossen. Zumindest in den Augen von Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler geht mit dem Nationalkeeper hart ins Gericht.

Für Lothar Matthäus hat Neuer nun die Berechtigung verspielt, nach überstandener Verletzungspause wieder als Spielführer den Rasen zu betreten. "Manuel Neuer ist als Kapitän des FC Bayern nicht mehr tragbar", so die deutlichen Worte des Ex-Weltfußballers.

Am vergangenen Freitag hatte Manuel Neuer in einem viel zitierten Interview auf die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic mit großer Enttäuschung reagiert ("Mir wird mein Herz rausgerissen") und die Entscheidungsträger kritisiert ("Es wurden Dinge gesagt, die ich nicht teile").

"Er ist fahrlässig Ski gefahren und gibt jetzt noch ein unautorisiertes Interview, bei dem er den Klub aufs Schärfste attackiert", schreibt Matthäus in seiner Kolumne für Sky. "Hatte er nicht selbst noch vor ein paar Wochen gesagt, dass keiner über dem Verein stehe? Und jetzt das."

Was Matthäus sauer aufstößt: Manuel Neuer lässt jede Selbstkritik vermissen. "Er war nicht Ski-Wandern oder Brötchen holen, sondern ist eine Piste hinab gefahren und hat sich dabei leider extrem verletzt", betont der Weltmeister von 1990.

Es dürfe natürlich jeder seine Meinung sagen, aber nach dem Skifahren und dem Unfall in einem Interview die Abteilung Attacke auszupacken sei in dieser Kombination "ein absolutes No-Go", so der 61-Jährige.

Verwendete Quellen: Sky