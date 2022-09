FC Bayern Wechselhafter Leroy Sane: Weltklasse gegen Inter, schwach gegen Stuttgart

Leroy Sane (26) war beim 2:0-Sieg der Bayern über Inter Mailand der Man of the Match. Neben dem Treffer zum 1:0 sprang besonders die veränderte Einstellung des Linksaußen ins Auge. Dieser führte seine Mitspieler durch ungewohnte Ansprachen zum Sieg. Gegen Stuttgart zeigte Sane ein anderes Gesicht.

Immer wieder suchte Sane, dem in der Vergangenheit eine schlechte Körpersprache attestiert wurde, gegen Inter Mailand das Gespräch mit seinen Kameraden. Matthijs de Ligt bekam im ersten Durchgang beispielsweise einige Abwehrtipps vom Offensivspieler. "Leroy war heute der Wahnsinn", urteilte der Neuzugang wohl auch deshalb nach der Partie gegen Inter.

Die weiteren Profis stimmten in den Reigen mit ein. "Man sieht einfach, dass er in solchen Spielen Spaß hat, aufzudrehen", erklärte Leon Goretzka (27), während Thomas Müller (32) hinterherschob: "Das ist das, was wir von Leroy brauchen." Kapitän Manuel Neuer (36) ging noch einen Schritt weiter und betitelte den Mann des Abends als "Schlüsselspieler".

Zum Saisonstart war Sane ebenfalls schon in aller Munde. Allerdings nur, weil er damals vorwiegend auf der Bank Platz nehmen musste. Am dritten Bundesligaspieltag glänzte er jedoch gegen den VfL Bochum (7:0) und ist seitdem in der Hierarchie wieder an Senkrechtstarter Jamal Musiala (19) vorbeigezogen.