Warum der FC Bayern Yann Sommer statt Kasper Schmeichel holte

Dass Sven Ulreich künftig für Sommer übernimmt, wäre für den kicker zumindest keine "Riesenüberraschung". Als sich Neuer in der Winterpause bei einem Ski-Trip schwerverletzt hatte, stand Backup Ulreich schon bereit, um in die Bresche zu springen.

Die Bayern-Verantwortlichen wollten sich allerdings nicht gänzlich auf Ulreich verlassen, weil im Falle einer Verletzung keine passende Alternative im Kader gestanden hätte. Die Münchener nahmen daher acht Millionen Euro in die Hand, um Sommer aus Gladbach loszueisen.

Der Neuzugang geriet in den letzten Wochen jedoch wegen ungewohnter Patzer in die Kritik. Beim 0:3-Hinspiel im Viertelfinalhinspiel der Champions-League gegen Manchester City patzte Sommer ebenso wie in der Bundesliga-Partie gegen den FSV Mainz 05 (1:3) am Samstag.