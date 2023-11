FC Bayern: Dayot Upamecano blendet kritische Stimmen aus

Fast 43 Millionen Euro zahlte der FC Bayern im Sommer 2021 an RB Leipzig, um Dayot Upamecano an die Säbener Straße zu lotsen. Sowohl unter Julian Nagelsmann (36), der bereits sein Trainer bei RB war, als auch unter Thomas Tuchel (50) kommt ihm eine wichtige Rolle zu. Dennoch sieht sich der Franzose häufiger Kritik bezüglich seiner Qualität ausgesetzt.

Er sei zwar ein Top-Innenverteidiger, für das ganz oberste Regal reiche es jedoch nicht, so der Tenor einiger Kritiker. Besonders in der Vorsaison leistete sich der 25-Jährige im so wichtigen Champions-League-Viertelfinale gegen den späteren Sieger Manchester City (0:3 und 1:1) zwei entscheidende Patzer.

Upamecano: "Habe mehr Erfahrung gesammelt"

Er selbst sieht seine Entwicklung dennoch positiv und ist sich seiner Fehler durchaus bewusst. "Wenn ich auf die letzte Saison zurückblicke, denke ich, dass ich eine sehr, sehr gute Saison hatte. Es stimmt, dass es zwei Spiele gab, in denen ich leider nicht alles richtig gemacht habe", deutete er die Partien gegen ManCity an.