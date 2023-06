Opfert der FC Bayern diesen Star für Dusan Vlahovic?

Dusan Vlahovic heuerte im Januar 2022 in Turin an - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Der deutsche Rekordmeister hat Vlahovic schon vor geraumer Zeit ins Blickfeld aufgenommen. Ein Transfer rückte dennoch nie in greifbare Nähe. Karl-Heinz Rummenigge (67) könnte an diesem Umstand nach Sky-Informationen etwas ändern.

Der langjährige Vorstandsvorsitzende ist vor wenigen Tagen zum FC Bayern zurückgekehrt, nachdem der Klub sowohl dessen Nachfolger, Oliver Kahn (53), als auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) vor die Tür gesetzt hatte.

Rummenigge spielte in den 1980ern für Inter Mailand und pflege seitdem "gute Kontakte" in die Serie A, wie Sky weiter berichtet. Mit seiner Hilfe wollen die Münchener Juventus davon überzeugen, Vlahovic an die Säbener Straße ziehen zu lassen.