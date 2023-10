Vages Gerücht: FC Bayern will Alejandro Grimaldo verpflichten

FC Bayern soll hinter Alejandro Grimaldo her sein - Foto: / Getty Images

Bayer Leverkusen führt die Bundesliga an, auch dank Alejandro Grimaldo. Der spanische Gipfelstürmer soll beim FC Bayern Begehrlichkeiten wecken.

Vor Kurzem war Alejandro Grimaldo noch ziemlich angefressen. Grund für den Groll des 28-Jährigen war seine ausgebliebene Nominierung für die spanische Nationalmannschaft. "Ich hatte erwartet und gehofft, dass ich eingeladen werde, weil ich in einer sehr guten Form bin", so Grimaldo.

Der spanische Verband hat offenbar noch nicht registriert, in welch überragender Weise Grimaldo seit seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen performt. Der FC Bayern schon. Nach Informationen des spanischen Portals todofichajes.com hat sich der Bundesliga-Rekordmeister zur Aufgabe gemacht, Grimaldo abzuwerben.

Wegen Alphonso Davies: FC Bayern heiß auf Alejandro Grimaldo

Leverkusen gelang mit dessen ablösefreier Verpflichtung in diesem Sommer ein echter Coup. Grimaldo überzeugt mit seiner feinen Technik, offensivem Drang, aber auch defensiven Qualitäten. Fünf Tore und ebenso viele Vorlagen in seinen ersten 13 Pflichtspielen unter dem Bayerkreuz beeindrucken in München.