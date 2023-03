Verkauft der FC Bayern Serge Gnabry und Leroy Sane? Der aktuelle Stand

Ein Verkauf von Serge Gnabry und Leroy Sane (beide 27) sei nicht mehr undenkbar, hieß es vor Kurzem. Das Topduo des FC Bayern müsse erst mal seine Topgehälter rechtfertigen, ansonsten sei eine Trennung in diesem Sommer nicht unbedingt ausgeschlossen.

So war über die unmittelbare Zukunft von Gnabry und Sane an der Säbener Straße berichtet worden. Beide haben ihre Stammplätze verloren und hinken den Anforderungen teilweise weit hinterher. Sky legt in dieser Sache nach und berichtet, dass die Entscheidungsträger noch keine Diskussionen über Gnabry und Sane zulassen.

Ein Verkauf ist für den aktuellen Moment also kein Thema, die Verantwortlichen würden die beiden Ausnahmespieler intern schützen. Von beiden werde aber deutlich mehr Leistung erwartet. Der Satz, dass jeder Spieler seinen Preis habe und keiner unverkäuflich sei, fällt ebenfalls.