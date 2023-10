Verlängert Thomas Müller beim FC Bayern? Christoph Freund weist auf wichtiges Detail hin

Thomas Müller soll doch noch nicht amtsmüde sein und sich eine weitere Saison beim FC Bayern vorstellen können. Für Christoph Freund ist dieses Szenario allerdings nicht unbedingt in Beton gegossen.

Freund hierzu: "Wir werden Gespräche führen die nächsten Wochen, aber das hängt auch von Thomas' Zukunftsplanung ab." Diese sieht angeblich vor, mindestens noch eine Saison bei den Bayern verbringen zu wollen . Noch in diesem Jahr ist ein Austausch mit allen involvierten Parteien anberaumt.

Wenn Thomas Müller für den FC Bayern spielt, ist er nicht nur mit Hingabe dabei, sondern weiß auch auf sportlicher Ebene zu überzeugen. Beim jüngsten 8:0 gegen Darmstadt steuerte er eingewechselt in weniger als einer halben Stunde ein Tor sowie zwei Vorlagen bei.

Müller ist nicht mehr der Vielspieler der letzten Jahre – und das wird sich sehr wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Trainer Thomas Tuchel hat der Münchner Vereinsikone nicht allzu große Hoffnungen gemacht, in den nächsten Monaten mit mehr Spielzeit rechnen zu dürfen. Aber der Fußball ist dynamisch.

Freund seinerseits will sich in den nächsten Wochen erst noch ein abschließendes Bild von der Müller-Thematik machen: "Ich bin seit acht Wochen in diesem Verein, Thomas Müller ist der FC Bayern München die letzten zehn, zwölf Jahre."