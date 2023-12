Joshua Kimmich: Wird der Flirt mit Barça wieder heiß? Verlängerung bei Bayern auf der Kippe

So ganz scheinen sich Thomas Tuchel (50) und Joshua Kimmich (28) bei den Vorstellungen bezüglich der Position des 28-Jährigen nicht gefunden zu haben. Während sich die Verantwortlichen des FC Bayern München im vergangenen Sommer noch vehement gegen einen Abgang gesträubt haben, gilt ein Transfer im kommenden Jahr inzwischen nicht mehr als ausgeschlossen.

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer 2025 aus. Wenn es zu einem Verbleib des Mittelfeldspielers an der Isar darüber hinaus kommen soll, müssen sich die Verantwortlichen an der Säbener Straße zeitnah ins Zeug legen, ansonsten wäre der kommende Sommer womöglich die letzte Gelegenheit, einen Transfererlös für den Spieler zu generieren.

Inwiefern beide Parteien eine Verlängerung überhaupt anstreben, steht laut der Sport Bild allerdings in den Sternen. Laut dem Blatt werden beim FC Bayern eine Vielzahl an vermeintlichen Führungsspielern hinterfragt, darunter auch der Sechser.

Die ewige Diskussion um die Holding Six

Wenn er denn überhaupt einer ist. Das ewige Thema um die von Thomas Tuchel gewünschte Holding Six ging nicht spurlos an Kimmich vorbei. Erst träumte der Übungsleiter mit einer Verpflichtung von Declan Rice (24), der stattdessen innerhalb Londons von West Ham zu Arsenal wechselte.

Thomas Tuchel will einen neuen Sechser - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Auch einen Transfer von Real-Spieler Aurelien Tchouameni (23) musste sich der 50-Jährige schnell abschminken. Der Wechsel von Fulhams Joao Palhinha (28) scheiterte hingegen, als der Portugiese am Deadline-Day bereits in München eingetroffen war.

Einen weiteren Sechser will Tuchel wohl nach wie vor verpflichten, dabei hatte Joshua Kimmich in der Vorbereitung des FC Bayern auf Nachfrage in einer Medienrunde noch genervt klargestellt: "Ich bin ein Sechser!"

Die unterschiedlichen Auffassungen über die Rolle des 28-Jährigen könnten schließlich laut der Bild doch dazu führen, dass sich der deutsche Rekordmeister von Kimmich, der das Team als Herzstück auf der Sechs anführen will, trennt.

Kimmich steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Zeitgleich könnte der ehemalige Leipziger die Verpflichtung eines sehr positionsorientierten Sechsers auch als Chance sehen, einen Stabilisator neben sich zu haben, der dem 82-fachen Nationalspieler den Rücken freihält, um mehr Offensivakzente zu setzen. So oder so bleibt der FC Barcelona, der bereits im Sommer mit einer Verpflichtung von Kimmich geliebäugelt hat, weiterhin auf der Lauer.

Wird Barça-Wechsel wieder heiß?

Beim amtierenden spanischen Meister priorisiert man im kommenden Sommer die Verpflichtung eines hochkarätigen Nachfolgers für die von Klub-Ikone Sergio Busquets (35) vakant gelassene Sechser-Position. Kimmich würde im balldominanten Spielstil der Katalanen auf dieses Profil, abgesehen von der Tatsache, dass er in der Vergangenheit bereits gestanden hatte, sich auch mal eine Auslandserfahrung vorstellen zu können, wohl wie Faust aufs Auge passen.

Da Kimmich in der deutschen Fußballlandschaft in den vergangenen Monaten und fast schon Jahren zunehmend kritischer beäugt wird, scheint es derzeit nicht völlig utopisch, dass der Mittelfeldspieler im Sommer tatsächlich die Schnauze voll hat und sich eine Aufgabe außerhalb Deutschlands sucht.

Ablösesumme ein Problem für Barça

Dass selbst im Falle eines Wechselwunsches des Spielers ein Transfer zum FC Barcelona klappt, ist laut der spanischen Zeitung Sport dennoch aktuell eher kompliziert. Die finanziell gebeutelten Katalanen würden Schwierigkeiten haben, die vom FC Bayern geforderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Auch ein Tauschdeal mit Tuchels Wunschspieler Ronald Araujo (24) kommt für den amtierenden spanischen Meister definitiv nicht infrage, da man den Verteidiger partout nicht abgeben will.

