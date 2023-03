Verlängerung beim FC Bayern? Management von Lucas Hernandez bremst

Lucas Hernandez will beim FC Bayern verlängern, sieht aber keine Eile - Foto: / Getty Images

Die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Lucas Hernandez sollen unmittelbar vor dem Abschluss stehen. Ganz so weit soll der Austausch aber noch nicht gediehen sein.

Der FC Bayern braucht wohl noch etwas, um die Vertragsverlängerung mit Lucas Hernandez bekanntgeben zu können. "Es gibt bislang nichts zu vermelden. Das Allerwichtigste ist jetzt erst mal, dass Lucas wieder richtig gesund wird", sagt Berater Manuel Garcia Quilon bei Sport1.

Alle involvierten Parteien sehen also keine Eile, was die Verlängerung des noch bis 2024 datierten Arbeitsverhältnisses anbelangt. Stattdessen genießt Hernandez' vollständige Genesung oberste Priorität. Der 27-Jährige hatte sich während der WM-Teilnahme mit Frankreich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Die Rehabilitierung schreitet voran, am vergangenen Donnerstag drehte Hernandez erstmals Laufrunden auf dem Münchner Trainingsgrün. Der Innenverteidiger soll noch in dieser Saison sein Comeback geben wollen, hierfür müssen die Bayern aber in eines der Endspiele (DFB-Pokal, Champions League) kommen.

"Lucas ist einfach nur froh, dass er wieder auf dem Platz sein kann. Die Verletzung war sehr bitter für ihn, umso glücklicher ist er jetzt", führt Garcia Quilon aus. Hernandez soll im Zuge seiner schweren Verletzung sogar an ein vorzeitiges Karriereende gedacht haben.

Verwendete Quellen: Sport1