Vertragspoker mit Leroy Sane und Wintertransfers: Freund gibt Einblick in Bayern-Planung

Für Christoph Freund (46) steht die erste Transferperiode als Bayern-Sportdirektor an. Der neue Funktionär der Münchener hat einen Einblick in seine Planungen gegeben und dabei die auslaufenden Verträge sowie mögliche Wintertransfers thematisiert.

Sportdirektor Christoph Freund steht vor seiner ersten Transferperiode beim FC Bayern, nachdem er zuvor jahrelang für RB Salzburg gearbeitet hatte. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit kommen einige Aufgaben auf den Österreicher zu. Neben auslaufenden Verträgen muss er sich auch um Neu-Verpflichtungen kümmern.

Die größten Baustellen dürften die Verträge von Leroy Sane und Alphonso Davies sein, die jeweils nur noch bis 2025 laufen. Mit beiden Spielern oder deren Beratern habe es entgegen anders lautender Berichte bereits Gespräche gegeben, bestätigte Freund in einem Interview mit der Sportbild.

Verlängerung mit Sane und Davies angedacht

Sane lobte er gar in den höchsten Tönen: "Leroy macht es gerade überragend. Man sieht an seinem strahlenden Gesicht, wie viel Spaß er hat. Er strotzt vor Energie. Das ist der beste Leroy Sane, den es bisher beim FC Bayern gab. Er will immer spielen, möchte nicht einmal in der 89. Minute ausgewechselt werden. Er ist einer der Spieler, auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen."