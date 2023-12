Verlängerung zu gleichen Bezügen oder Abschied? Müller-Thema wird heißer

Langsam, aber sicher scheint Bewegung in die Personalie Thomas Müller zu kommen. Der Vertrag des 34-jährigen läuft bekanntlich im Sommer 2024 aus. Eine Verlängerung scheint seitens der Bayern-Verantwortlichen erwünscht, doch kommt es auch dazu?

Laut einem Bericht der Sport Bild hat Thomas Müller eine klare Forderung. So möchte der Ur-Bayer angeblich keine Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Mit dem ab Sommer 2024 gültigen Arbeitspapier möchte die Identifikationsfigur dasselbe Salär beziehen wie aktuell.

Bis zu 20 Millionen jährlich für Müller?

Doch wird sich Bayern darauf einlassen? Verschiedener Quellen zu Folge verdient der Weltmeister von 2014 zwischen 17 und 20 Millionen Euro jährlich. Eine stolze Summe, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Offensivspieler zu Beginn der kommenden Saison 35 Jahre alt wird.

Außerdem scheint Müller schon diese Saison nicht mehr Stammspieler zu sein. Wenn Jamal Musiala fit ist, hat er dem Routinier den Rang abgelaufen und bekleidet die Position hinter der Spitze.

Thomas Müller - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Müller hat aktuell die Zahlen eines Ergänzungsspielers vorzuweisen. In der laufenden Saison war er nur zweimal über 90 Minuten auf dem Platz. Bei der Pokal-Blamage gegen Saarbrücken, als er zwar als Torschütze in Erscheinung trat, das Ausscheiden aber nicht verhindern konnte und beim letzten Pflichtspiel, dem 0:0 gegen Kopenhagen in der Champions League.

Könnte Bayern auf Müller verzichten?

Zwei Spiele über die volle Distanz, beide gewann der Rekordmeister nicht. Steht die lebende Legende allerdings nicht von Anfang an auf dem Platz, scheint es besser zu laufen. Bei der 4:0-Gala gegen Dortmund spielte Müller zwei Minuten, insgesamt haben die Bayern sieben Spiele in Serie gewonnen, wenn Müller nicht zur Startformation gehörte.

Klingt erstmal so, als wäre das sportliche Effekt bei einen tatsächlichen Abgang nicht ganz so hoch. Doch Müller ist als Identifikationsfigur und Führungsspieler enorm wichtig für das Teamgefüge, darin sind sich eigentlich alle Beobachter einig.

Man darf gespannt sein, wie sich die Situation entwickelt, einen Thomas Müller in der Hinterhand zu haben, könnte gleichwohl noch zu einem Faktor werden. Klammert man diese Saison einmal aus, dann sind Müllers Scoringzahlen in der Bundesliga überragend. In den Spielzeiten 2013/14 bis 2022/23 legte der Offensivmann stets mindestens 15 Scorerpunkte auf.

Kein Wunder also, dass die Bayern-Chefs bereits öffentlich geäußert haben, Müller halten zu wollen. Doch ob es am Ende dazu kommt, scheint derzeit tatsächlich offen. Wie die Sport Bild erfahren haben will, möchte Müller, wenn es zu einem Abschied kommt, definitiv für einen Champions League-Teilnehmer spielen.

