Bundesliga Verlässt Paul Wanner den FC Bayern? Verwirrung um Nachwuchsjuwel

Im deutschen Fußball gehört Paul Wanner zu den jungen Talenten, denen eine ganz große Zukunft prophezeit wird. Im Januar avancierte er mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Spieler in der Geschichte des FC Bayern, der in der Bundesliga zum Einsatz kam.

Zu mehr als vier Einwechslungen in der Bundesliga hatte Trainer Julian Nagelsmann seinem Wunderkind dann aber nicht verholfen. Das ist Wanner der Bild zufolge nicht genug. Laut der Boulevardzeitung will sich der Youngster anderweitig Spielpraxis verschaffen, als Stammspieler weiterentwickeln und sich so für den großen FC Bayern empfehlen.