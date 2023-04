Götterdämmerung: Verlässt Thomas Müller den FC Bayern?

In seiner Sky-Kolumne übte Hamann zunächst harsche Kritik an Bayern-Coach Thomas Tuchel. "Ich habe nicht verstanden, dass er Thomas Müller nicht von Beginn an gebracht hat, in einem Spiel, in dem du Emotionen brauchst, Leader und Spieler, die andere besser machen, wie es Müller kann."

Der Autor warf dem Trainer der Münchener fast schon Majestätsbeleidigung vor. "Dass Tuchel ihn erst nach Mane eingewechselt hat, war für mich ein Schlag ins Gesicht von Thomas Müller. Ein Spieler, der eine Woche zuvor einem anderen ins Gesicht geboxt hat, kommt vor dem Gesicht des FC Bayern ins Spiel", regte sich Hamann auf.

Didi Hamann: Thomas Müller beim FC Bayern bald Geschichte

Eine Rückkehr in die Startformation des FCB sieht Hamann für Müller mittelfristig indes nicht voraus. "Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Unter Tuchel wird Thomas Müller nächste Saison kein Bayern-Spieler mehr sein", so der Champions-League-Sieger von 2005 (mit dem FC Liverpool).