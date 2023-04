Verliert der FC Bayern Alphonso Davies? Zwei Topklubs könnten Angebote abgeben

Der FC Bayern möchte unbedingt den noch bis 2025 datierten Vertrag mit Alphonso Davies (22) vorzeitig verlängern. An der Säbener Straße wissen sie um den in den vergangenen Jahren gestiegenen Bekanntheitsgrad des Linksverteidigers.

Nach Sky-Informationen steht Davies auf dem Zettel von Real Madrid und Manchester City. Es sei denkbar, dass es im Sommer tatsächlich zu einem Vorstoß und vielleicht sogar zu einem Angebot kommt. Davies sei links hinten gesetzt, habe mit Joao Cancelo auf seiner bevorzugten Position aber hochkarätige Konkurrenz erhalten.

Bedarf an einem neuen Linksverteidiger besteht vor allem in der spanischen Landeshauptstadt. Aufgrund von personellen Engpässen musste in dieser Saison bereits Eduardo Camavinga auf der linken defensiven Außenbahn aushelfen. Zudem soll Ferland Mendy abgegeben werden.