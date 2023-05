Vermeintliches Barça-Interesse: Xavi spricht über Joshua Kimmich

Der FC Barcelona hat in den letzten Wochen bereits einige Transferträume geträumt. Joshua Kimmich gehört seit Kurzem ebenfalls dazu. Xavi Hernandez lobt den Starspieler des FC Bayern in den höchsten Tönen.

Niemand würde die Tür verschließen, sollte eines Tages Joshua Kimmich davorstehen und um Einlass bitten. Ein jeder Klubtrainer würde das Mittelfeldass mit offenen Armen empfangen. So auch Xavi Hernandez.

"Ich denke, dass Kimmich spektakulär ist, einer der Besten auf seiner Position", so der Übungsleiter des FC Barcelona während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in LaLiga gegen Real Valladolid an diesem Dienstag (22 Uhr).

Ins Details gehen will Xavi allerdings nicht. Das hat er erst vorige Woche bei Martin Zubimendi getan, und sich prompt wütende Rückmeldung von dessen Klub eingefangen. "Der Sportdirektor von Real hat sich geärgert, aber Sie fragen mich ja. Ich will keine Mannschaft destabilisieren", so Xavi.